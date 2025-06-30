مرصد الأزهر يحذر من تصاعد الدعوات الصهيونية لبناء الهيكل المزعوم والسيطرة على المسجد الأقصى

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من تصاعد التحركات والدعوات داخل الأوساط السياسية والدينية الصهيونية التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك، وعلى رأسها ما يُعرف بخطة بناء الهيكل الثالث، وفرض السيادة الكاملة على الحرم القدسي.

أشار المرصد إلى تقرير نشره موقع القناة السابعة العبرية تضمّن دعوة صريحة للحاخام المتطرف حبرون شيلو لتسريع بناء الهيكل، منتقدًا ما وصفه بـ"تقاعس اليهود" عن أداء واجبهم الديني المزعوم، ومُدعيًا امتلاكهم "ميراثًا أبديًا" في أرض فلسطين.

وأوضح التقرير أن هذه الدعوات تستند إلى فتاوى دينية تبيح اقتحام الأقصى، وتحث على تكثيفها بمشاركة طلاب المدارس الدينية ومسؤولين رسميين، إلى جانب وجود انقسام داخلي بين من يرى وجوب السعي البشري لإقامة الهيكل، ومن يعتقد بضرورة انتظار تدخل إلهي.

وعرض التقرير الصهيوني رؤية مستقبلية خطيرة تشمل مراحل السيطرة على الأقصى، تبدأ بإحكام السيطرة الأمنية من قبل شرطة الاحتلال، وتهميش دور الأوقاف الإسلامية، وتشجيع أداء الطقوس التلمودية، وصولًا إلى تقسيم الحرم وبناء الهيكل في جزء منه، مع تحضير الأجواء السياسية والدولية لقبول هذه الخطوة.

وأشار المرصد إلى أن المرحلة الأخيرة من المخطط تستهدف الاكتمال الفعلي لبناء الهيكل، سواءً عبر تنفيذ بشري أو وفق ما يدّعون أنه تدخل إلهي ومعجزة منتظرة.

وأطلق المرصد تحذيرًا شديدًا من خطورة المرحلة الحالية التي يمر بها المسجد الأقصى، داعيًا الأمة الإسلامية والعربية إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة هذه الانتهاكات المتصاعدة بحق أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى رسول الله ﷺ.

كما جدّد المرصد دعوته للمؤسسات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها، وناشد وسائل الإعلام بتكثيف التغطية وكشف هذه المخططات الخبيثة، والتأكيد على أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين لا يقبل المساومة أو التفريط.