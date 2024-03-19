الحشاشين.. كيف كشف المسلسل أخطر طائفة بالتاريخ؟

بعد بدء مسلسل "الحشاشين"، المسلسل المصري، بطولة الفنان المصري كريم عبدالعزيز، على شاشات الفضائيات المصرية في أول أيام رمضان، تصدر الترند بمواقع التواصل الاجتماعى، وشنت لجان جماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان هجوما ضاريا على المسلسل وصنّاعه.





وبدأ المسلسل بمشهد مثير للجدل بين زعيم الطائفة وأحد أتباعه يسأل فيه الزعيم "تفدي الدعوة بإيه؟" فيرد التابع"بروحي.. روحي فداء صاحب مفتاح الجنة".





وتكشف أحداث المسلسل نهج الجماعات الفاسدة والإرهابية والتكفيرية منذ أيام الحشاشين وتشابه الأفكار بينحسن الصباح مؤسس الحشاشين، وحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، ومبدأ السمع والطاعة الذي يسير على نهجهأنصار الجماعتين الأخطر في العالم، وكيف نجح مؤسس الحشاشين في إقناع أتباعه بأفكار خاطئة لتبرير جرائمهم،مثلما فعل حسن البنا -مؤسس الإخوان- مع أتباعه.





ووضح الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة عن عودة الدراما التاريخية التوعوية وقال "إنه قبل البدءفي سرد فكرة جماعة الحشاشين، يجب القول إن "المسلسل عودة للدراما التاريخية التوعوية التي تكشف أخطرالحركات السرية والعسكرية التي اشتهرت بالاغتيالات والإرهاب حتى ظهور جماعة الإخوان".





وأضاف أن "الجماعة بدأ تأسيسها على يد حسن الصباح في القرن الحادي عشر الميلادي، كجزء من الطائفة النزارية نسبة إلى نزار بن المستنصر المنتمية للمذهب الإسماعيلي".





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