صبحي: كل الدعم للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية بـ غانا

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مواصلة دعمه للبعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر بالعاصمة الغانية أكرا خلال الفترة من 8 حتى 23 مارس الحالى.

وأشار وزير الشباب والرياضة - في تصريحات صحفية اليوم - إلى أمنياته بتجاوز البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية الحالية بغانا لعدد الميداليات التى حققتها المنتخبات المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية السابقة والتى أقيمت عام 2019 بالمغرب والتى حصدت المنتخبات المصرية بها " 273 " ميدالية متنوعة بواقع 102 ميدالية ذهبية و 98 ميدالية فضية و 73 ميدالية برونزية.

وأكمل صبحي :" كل الدعم لأبطالنا الرياضيين المصريين والدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية دائما وأبدا تقف خلف كل من يشرف مصر على منصات التتويج فى جميع المجالات وليس فى المجال الرياضي فقط".

وواصلت البعثة المصرية نجاحها في الحصول على 94 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 53 ميدالية ذهبية و 21 ميدالية فضية و20 ميدالية برونزية والابتعاد بالصدارة بفارق" 46" ميدالية متنوعة عن أقرب منافسيها نيجيريا والتى تأتى فى المرتبة الثانية.