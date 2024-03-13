صكوك الأوقاف.. محافظ كفرالشيخ: توزيع طن لحوم للأسر الأولى بالرعاية بـ4 مراكز

أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين ، اليوم الأربعاء ، عن توزيع طن لحوم صكوك الإطعام هدية من وزارة الأوقاف، للأسر الأولى بالرعاية بـ 4 مراكز بالمحافظة، تحت رعاية وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك بحضور عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر السيخ، والشيخ ماهر محمود، رئيس قسم شئون القرآن بمديرية أوقاف كفر الشيخ، ومحمد عبد الحميد، مدير عام الحماية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى.



وأوضح المحافظ ، في بيان أن التوزيع شمل 4 مراكز هي "كفر الشيخ، قلين، سيدى سالم، الرياض"، حيث سلمت مديرية الأوقاف اللحوم إلي مديرية التضامن الاجتماعي ليتم توزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من خلال الجمعيات الخيرية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي على الأسر المستهدفة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وأكد المحافظ، أن هذه المبادرة تأتى في إطار حرص الدولة على مساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عنهم، موجها باستمرار تقديم الدعم والمساندة لهم من خلال مختلف الجهات التنفيذية والمجتمعية.