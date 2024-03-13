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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردًا على تصريحات بوتين.. أمريكا تكشف موقفها بشأن استخدام السلاح النووي

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

كشف مسؤول أمريكي اليوم الأربعاء، أن واشنطن تدرس بجدية توسيع ترسانتها النووية، لافتًا إلى أنه لا خطط لدى بلاده لإجراء تجارب نووية رغم التصريحات الروسية الأخيرة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المسؤول الأمريكي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة لم تعدل موقفها النووي نتيجة للتهديدات النووية الجديدة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولفت إلى أن واشنطن لم تر أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي في أوكرانيا.

وأكد المسؤول أن بوتين يعيد على ما يبدو التأكيد على العقيدة النووية الروسية المتمثلة في أنهم سيستخدمون الأسلحة النووية إذا تعرضت سيادتهم للتهديد.

وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في بيان إن "الخطاب النووي الروسي كان متهورًا وغير مسؤول طوال هذا الصراع".

وأضافت أن روسيا هي التي غزت أوكرانيا بوحشية دون استفزاز أو مبرر، وستواصل واشنطن دعم أوكرانيا في دفاعها عن شعبها وأراضيها السيادية من موسكو.

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ردًا على تصريحات بوتين.. أمريكا تكشف موقفها بشأن استخدام السلاح النووي

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