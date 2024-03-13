منتخب الجودو يضيف ذهبية وفضية لمصر في دورة الألعاب الأفريقية

ضمن المنتخب الوطني للجودو الحصول على ميداليتين ذهبية وفضية، في منافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأفريقية، المقامة حاليا في غانا وتستمر حتى يوم 24 مارس الجاري.

وحصد الجودو المصري ميداليتين بعد وصول كل من، عبد الرحمن محمد وعمر محمود لاعبي المنتخب إلى المباراة النهائية، ليتأكد بذلك حصولهما على ذهبية وفضية يضافا لرصيد ميداليات البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية.

ووصل عبد الرحمن محمد إلى المباراة النهائية بعد الفوز على بطل الجابون في الدور قبل النهائي، فيما تأهل عمر محمد على حساب بطل النيجر في الدور نفسه.

وكان عادل حمادة لاعب منتخب الجودو قد حصد الميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات وزن 60 كجم، ليرفع اتحاد الجودو رصيده حتى الآن إلى 3 ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية.

وارتفع رصيد البعثة المصرية حتى الآن إلى 100 ميدالية بواقع 59 ذهبية و21 فضية و20 برونزية، تحتل بهم صدارة الترتيب بفارق كبير عن أقرب المنافسين.