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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علاقات دولية: دولة الاحتلال ترغب في إطالة أمد الحرب بغزة

صدى البلد

علق الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، على تطورات الأوضاع في  قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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وقال “فارس”، في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا ينوز”، "هناك عقبات رئيسية تضعها دولة الاحتلال الإسرائيلي في سبيل عدم الوصول إلى تفاهمات تفضي إلى هدنة إنسانية ثم تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار باعتبار هناك ارتباط وثيق بين وقف إطلاق النار ووجود "نتنياهو" في سدة الحكم بإسرائيل".

وأضاف حامد فارس “إطالة أمد المعركة وكسب الوقت هي الخطة الرئيسية التي تتحرك فيها الحكومة الإسرائيلية  للسعي وبكل قوة لخلط الأوراق والسعي لتأجيج الصراع في المنطقة وتحويلها إلى بؤرة بارود من الممكن أن تؤدي لحرب إقليمية”.

وأشار إلى أن هذا ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا وعلى الرغم من الجهود الحثيثة والدؤوبة التي لعبتها القاهرة في الجولة الأولى من المفاوضات والتي نتجت عنها هدنة امتدت لسبعة أيام إلا أنه كان من المفترض أن يتم تمديد هذه الهدنة لكن إسرائيل نجحت في محاولة الضغط وبشكل كبير على المقاومة الفلسطينية وقامت بإفساد هذه المحاولات، وبالتالي القاهرة تسعى مرة أخرى إلى إعادة التوازن في موقف المفاوضات.

 

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