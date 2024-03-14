سامح شكري: نرحب بأي وسيلة لزيادة حجم المساعدات لغزة.. وندعم أونروا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تسعى إلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين في قطاع غزة، موضحًا: "نرحب بأي وسيلة تؤدي إلى ذلك، سواء كانت وسائل برية او جوية أو بحرية، ونستشعر كل يوم ثقل ما نشاهده من معاناة وأطفالا أصبحوا يلقون حتفهم في المستشفيات بسبب الجفاف والجوع"، ومشددًا على ضرورة مراعاة الوضع الإنساني غير المسبوق والأضرار الواقعة على المدنيين الأبرياء: "يكفي هذا العدد من القتلى حتى الآن أطفالا ونساءً وشيوخا والمدنيين بصفة عامة؟!".

وأضاف "شكري"، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، على الهواء: "استمرار هذه الأوضاع في قطاع غزة غير مقبول، ودولة الاحتلال من مسؤوليتها أن تراعي الاحتياجات الإنسانية للمواطنين المدنيين، ولديها 6 معابر يجب ان تكون مفتوحة".

وتابع وزير الخارجية: "رأينا كمية المساعدات التي تم إلقاؤها من الطائرات وهي محدودة في حجمها والمخاطر التي نشأت عنها، ولابد ان نقدر ما هو مطروح بالنسبة للممر البحري وبخاصة أن الوقت المزمع لإنشائه يستغرق شهرين، ماذا نفعل خلال هذه الفترة؟! ولابد ان نتعاون بواقعية مع هذه الأمور لأن حياة الفلسطينيين معرضة للخطر كل دقيقة والأمر لا يحتمل أي نوع من التأخير والمتاح لدينا الآن هو الممرات البرية، سواء معبر رفح بإتاحة الفرصة لكي يمر أكبر قدر من الشاحنات إذا وضعت الأمم المتحدة الآليات لتسريع وتيرة مرور المساعدات".

وحول جهود الوساطة المصرية، أكد: "نعمل بكل جهد حتى نصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين الفلسطينيين وإتاحة الفرصة للمساعدات أن تمر بشكل آمن وأن تستلم اونروا هذه المساعدات ولابد من تثمين الدور الذي تلعبه المنظمة في ظل محاولات التشكيك في دورها الحيوي الذي لا تستطيع أي منظمة أممية أخرى الاضطلاع به، وأي اتهامات لا يجب أن تشمل المنظمة وجهودها ومسئولياتها وتضحياتها والممارسات الفردية لا يجب تعميمها على موظفيها بصفة لا تتسق مع مبادئ العدالة ومستمرون في العمل من أجل التسوية لأنها الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع والحرب في غزة".