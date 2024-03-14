مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية العاجلة فى إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والإحتياجات الحيوية الملحة التى يتم إنزالها جواً بشمال قطاع غزة ، وذلك على مدار يومى 13-14 مارس 2024 بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد الدول المشاركة بالتحالف الدولى .

قطاع غزة

وتتواصل الجهود والمساعى المصرية من أجل دخول المزيد من الإمدادات والإحتياجات الأساسية عبر معبر رفح البرى بالتنسيق مع كافة القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الأممية الفاعلة لدعم الأشقاءالفلسطينيين من سكان قطاع غزة .

شمال قطاع غزة

يأتي ذلك إستمراراً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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