الهيئة الوطنية للانتخابات تطلب من الأحزاب كشف تكلفة الدعاية خلال 48 ساعة

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إننا طلبنا من الأحزاب تكلفة الدعاية الانتخابية للمرشحين المنتمين لهذه الأحزاب في غضون 48 ساعة مع الالتزام بما هو متعارف عليه قانونا بضوابط الدعاية الانتخابية.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم التنسيق مع غرف العمليات التابعة للأحزاب بشأن العملية الانتخابية والاطلاع أولا بأول بأي خروقات عن العملية الانتخابية.

وأوضح أن التنسيق مع وسائل الإعلام للتصوير داخل اللجان وتغطية فرز الأصوات "لو استلزم الأمر هنزل معاهم للتغطية".

وتابع: أتوجه بخالص الشكر لأعضاء الهيئات القضائية لأنهم بيتعبوا فعلا ومقدرين جهدهم، ولهم كل الاحترام والتقدير.