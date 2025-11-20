الوطنية : عدد الدوائر في الجولة الثانية لانتخابات النواب 73

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء عملية الاقتراع في 13 محافظة في الجولة الثانية من انتخابات النواب.

وقال بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي ، :"19 دائرة انتخابية في محافظة القاهرة وفي محافظة القليوبية بها 6 دوائر انتخابية ".

وتابع " محافظة الدقهلية بها 10 دوائر انتخابية ومحافظة المنوفية بها 6دوائر انتخابية ، ومحافظة الغربية بها 7 دوائر انتخابية ومحافظة كفر الشيخ بها 4 دوائر انتخابية ، وبورسعيد بها 2 دائرة انتخابية ".



وأكمل أحمد بنداري:" الإسماعيلية بها 3 دوائر انتخابية والسويس بها دائرة انتخابية واحدة ، وشمال سيناء بها 2 دائرة انتخابية وجنوب سيناء بها 2 دائرة انتخابية ".

ولفت أحمد بنداري:" اجمال عدد الدوائر الانتخابية في الجولة الثانية من انتخابات النواب 73 دائرة انتخابية في 13 محافظة".

