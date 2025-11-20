أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في تركيا.. 30 ديسمبر

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان كاظم الساهر، المرتقب في مدينة إسطنبول التركية، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

وجاءت أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر، في تركيا، بين الفئات السعرية التالية: (3,812.13 جنيه مصري، 4,887.35 جنيه مصري، 10,019.07 جنيه مصري، 15,395.15 جنيه مصري، 20,282.50 جنيه مصري، 30,545.94 جنيه مصري، 40,809.37 جنيه مصري، 51,561.54 جنيه مصري)

يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي في مدينة اسطنبول التركية، يوم 30 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة الميلادية.

بوستر حفل كاظم الساهر

حفلات كاظم الساهر

ويحيي حسين الجسمي، حفل غنائي مع كاظم الساهر، في الإتحاد أرينا بدولة الإمارات، يوم 27 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة الميلادية.

ألبوم كاظم الساهر الجديد

وفي شهر فبراير 2024، طرح كاظم الساهر، ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

أحدث أغاني كاظم الساهر

وفي شهر يناير الماضي، طرح المطرب كاظم الساهر، أولى أغنياته ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملاً في عيد الحب المقبل.