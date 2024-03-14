محافظ الدقهلية: حريصون على تقديم الدعم للمستثمرين والعمل على حل مشاكلهم

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني وتخفيف حدة وعبئ الاستيراد عن كاهل الدولة.



وأوضح المحافظ - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه كلف عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار ومدير ووكيل إدارة الاستثمار بالمحافظة بالمرور والمعاينة للأعمال الجارية من قبل المستثمرين بالمرحلة الخامسة بالمنطقة الصناعية بجمصة، والوقوف على أعمال الانشاءات وتذليل كافة المعوقات إن وجدت.



وأشار المحافظ إلى أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز ، وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة علي إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، فضلا عن تمتع المحافظة بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة.



ومن جانبها ..أوضحت المهندسه سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان أنه تم تعديل خط تجفيف المياة الجوفية بالموقع وتحويله للصرف على مصرف الجهاد ، مشيرة أنه تم تشكيل لجنة هندسية للإشراف المباشر على كافة الأعمال الجارية من أعمال تجفيف وتعديل صرف ورد الشيء لأصله بالموقع ومتابعتها وتذليل اية معوقات إن وجدت بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية.



وأضافت بأن اللجنة قامت بالمرور على منطقة الورش بالمنطقة الصناعية وتم الاستماع لمطالب اصحاب الورش لعرضها على محافظ الدقهلية للعمل علي تحقيقها.



وعلى صعيد متصل، عقد محافظ الدقهلية ،اليوم، اجتماعا مع مسئولي التخطيط العمراني والشئون الهندسية والمكتب الفني والبوابة الإلكترونية والشئون القانونية ومدير مكتب المحافظ؛ لاستعراض الكتاب الدوري بشأن قرارات اجتماع مجلس المحافظين الأخير والوارد من وزارة التنمية المحلية والخاص بالإجراءات الفنية والإدارية بشأن الضوابط وآليات التصالح الواجب تنفيذها للتعامل مع ملفات التصالح المقدمة من المواطنين.



وأشار المحافظ - خلال الاجتماع - إلى أنه تقرر أن تكون مدة 6 شهور حدًا أقصى للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة والبالغ عددها 200 ألف طلب على مستوى المحافظة، موجها بضرورة التنسيق الكامل للجنة الفنية العليا مع اللجان الفنية الفرعية ، لإنهاء كافة ملفات التصالح للمواطنين بنطاق المحافظة تحقيقا لرضاهم وذلك وفقا للبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كافة الطلبات المقدمة.



وأكد أهمية إزالة كافة المعوقات الفنية والإدارية التي تعترض أعمال اللجان وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم من قبل الوحدات المحلية للتسريع في إنهاء ملفات التصالح، عملا على راحة المواطنين.