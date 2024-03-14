محمد صلاح في ورطة بسبب ليفربول

أعلن الإعلامي خالد طلعت مشاركة محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول الانجليزي امام سبارتا .

وكتب طلعت من خلال حسابه على اكس: بعد اعتذاره عن الانضمام لمنتخب مصر بسبب الإصابة.. محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام سبارتا براج التشيكي في الدوري الأوروبي!!".



يترقب الكثير من محبي نادي ليفربول مصير اللاعب الأشهر في النادي، محمد صلاح، ومحطته التالية حال مغادرته لصفوف الفريق.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن بيع الجناح المصري محمد صلاح الصيف المقبل قد يكون الخيار الأفضل للنادي الإنجليزي.