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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة نجم الأهلي تثير الجدل في الجيم

زوجة سافيو
زوجة سافيو

شاركت لويزا ماركيز، زوجة البرازيلي برونو سافيو، لاعب النادى الأهلي السابق متابعيها صورة جديدة لها على حسابها بموقع "إنستجرام" في صالة الجيم.

وظهرت لويزا من داخل إحدى الصالات الرياضية "الجيم" باطلالة مثيرة، ترتدي بنطال ليجن باللون الاسود وبدى كت مكشوف، أبرز جمالها ورشاقتها، وتركت شعرها الاشقر منسدلا بطريقة ناعمة.

وتفضل لويزا ماركيز، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل للجرأة فى اختيار ملابسها، كما تميل إلى الظهور بجمالها الطبيعي.

وانضم برونو سافيو إلى الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 1.5 مليون دولار، قبل أن يعود النادي الأهلي ويبيعه لناديه السابق مجددا مقابل مليون دولار، حيث حصل نادي بوليفار على القسط الأول من قيمة الصفقة بقيمة 800 ألف دولار، وكان يتبقى له قيمة القسط الثاني والبالغة 700 ألف دولار.

وعاد برونو سافيو إلى ناديه السابق بوليفار مقابل التنازل عن قيمة القسط الثاني من مبلغ انتقاله للأهلي مطلع الموسم الحالي والبالغ 700 ألف دولار، بخلاف حصول الأهلي على 300 ألف دولار إضافية من النادي البوليفي، ليصل إجمالي الصفقة إلى مليون دولار.
 

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IMG_٢٠٢٤٠٣١٤_٠٢٣٩٥٩

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