مفاجأة غير سارة | كاف يعتزم إلغاء كأس الكونفدرالية الأفريقية

كشف موقع Le360 سبور المغربي، من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن اتخاذه قرارًا بإلغاء إحدى بطولاته الخاصة بالأندية في الفترة القادمة.

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك "بحسب "موقع Le360 سبور المغربي" - كاف يتجه لإلغاء مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الفترة المقبلة ".

واضاف "هذا القرار من الكاف يأتي من أجل إعطاء أولوية لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا ودوري السوبر الإفريقي، وتزويد الأندية بالدعم المالي الكافي"

وتقام 4 بطولات للأندية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، وهي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية والبطولة المستحدثة في الموسم الماضي دوري السوبر الإفريقي (الدوري الإفريقي) بالإضافة إلى كأس السوبر الإفريقي.