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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك لـ كاف: نرفض طلب سوار الغيني بتأجيل المباراة

صدى البلد

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رفض الزمالك طلب سوار الغيني بتأجيل المباراة.

وكتب الدرديري: الزمالك لـ كاف: نرفض طلب سوار الغيني بتأجيل المباراة.

وكشف الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عن طلب مسؤولي نادي سوار الغيني تأجيل مباراة الفريق امام الزمالك المقرر لها في التاسعة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بسبب تأخر وصول بعثة بطل غينيا.

وكتب الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك: "الزمالك رفض بشكل رسمي تأجيل مباراة سوار الغيني، مجلس الادارة رفض بشكل تام تأجيل المباراة حتي و لو ساعتين و حتي الان مصير المباراة غير معلوم".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة سوار الغيني، المقرر لها غدا الأحد، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفيدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله إلى دور الثمانية للبطولة.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني الزمالك وسوار الغيني الزمالك الكاف

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