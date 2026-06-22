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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بالكراسي.. شقيق زيكو يكشف تفاصيل احتفال أبناء منطقته بالهدف الأول لمصر

المنتخب
المنتخب
البهى عمرو

أكد عبد الرؤوف زيكو، شقيق مصطفى زيكو لاعب منتخب مصر، أنه لا يستطيع وصف الفرحة التي كان به هو وأسرته وأبناء منطقته بالمنوفية وزملاء شقيقه مصطفى، بعد تحقيق شقيقه الهدف الأول لـ منتخب مصر.

وأضاف زيكو ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصري، أنه كان يشاهد مباراة أمس في الشارع مع الأصدقاء، معلقا : " كان كل واحد بيجري في مكان، وكان اللي بيرفع الكرسي، وكل واحد شاف التاني بعد الهدف بـ 5 دقائق".

وكشف أنه تواصل مع مصطفى قبل المباراة بـ 5 ساعات، وأنه علم منه أنه سيشارك في المباراة، وأنه سعيد بما قدمه وتسبب في سعادة المصريين.

وأوضح أن مصطفى بدأ اللعب في جمهورية شبين لـ حرس الحدود، لـ زد لـ بيراميدز، وأن شقيقه تعب في مشوراه وأن الله عوضه خيرا بعد مسيرة كبيرة من السعي.

وعبر عن سعادته الكبيرة بما حققه شقيقه مع الفراعنة خلال الفوز على نيوزيلندا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، مؤكدًا أن الأجواء داخل عند منزل العائلة تحولت إلى احتفالات واسعة من الأهالي عقب التألق اللافت للاعب في البطولة.

قال عبد الرؤوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين إيهاب الكومي ومحمد طارق أضا في أثناء التغطية الخاصة لكأس العالم 2026 عبر قناة «صدى البلد»، إن الفرحة عمت جميع أفراد العائلة وأهالي المنطقة، مشيرًا إلى أن الجميع حرص على التواجد بجوار والدته لمشاركتها هذه اللحظات الاستثنائية.

أضاف «الدنيا مقلوبة عندنا في البلد، وكل الناس متجمعة عند والدتي وإخواتي قدام البيت، والاحتفالات لا يمكن وصفها، لأن الجميع يشعر بالفخر بما يقدمه مصطفى مع منتخب مصر».

كشف شقيق اللاعب عن حديث دار بينهما قبل المباراة خلال مكالمة «فيديو كول»، موضحًا أنه تواصل معه عبر مكالمة فيديو للاطمئنان عليه ومعرفة موقفه من التشكيل الأساسي.

قال: «كلمت مصطفى قبل اللقاء وعرفت منه إنه هيبدأ أساسي، وقلت له ربنا يكرمك النهارده وتدخل التاريخ، وكان عندي إحساس كبير إنه هيقدم مباراة مميزة».

تابع «توقعت إنه يسجل، وقلت له إن شاء الله هتكسبوا وهتحرز هدف وتكتب اسمك في التاريخ، والحمد لله ربنا كرمه وحقق حاجة أسعدتنا كلنا».

أشاد عبد الرؤوف بالأخلاق التي يتمتع بها شقيقه وعلاقته القوية بأسرته، مؤكدًا أن حب الناس له لم يأتِ من فراغ.

أضاف «مصطفى قريب من كل الناس، وبار جدًا بوالدته وأهله، وعمره ما زعل حد منه، وكل اللي وصل له دلوقتي نتيجة اجتهاده ودعوات والدته المستمرة له».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة منتخب مصر على مواصلة المشوار بنجاح في كأس العالم، قائلًا: «طموحنا كبير ونفسنا نوصل لأبعد مرحلة ممكنة في البطولة، لأن المنتخب قدم مستويات رائعة وروحًا قتالية مميزة، واللاعبون طمعونا في تحقيق إنجاز كبير، ونتمنى يفضلوا يفرحوا الشعب المصري في المباريات المقبلة».

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