بعد الفوز على نيوزيلندا.. تعرف على ترتيب مصر عالميا

نجح منتخب مصر في تحسين تصنيفه على المستوى العالمي بعد الفوز على نيوزيلندا بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف في كأس العالم.

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرا على منافسه نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليحصد الفراعنة ثلاث نقاط ثمينة تعزز من حظوظهم في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا برصيد نقطتين لكل منهما، بينما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

منتخب مصر في المركز الـ26

ووصل منتخب مصر للمركز السادس والعشرون في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد الحصول على نقاط مباراة نيوزيلندا.

وجمع منتخب مصر 1583.37 نقطة ليصعد للمركز السادس والعشرون متقدما 3 مراكز كاملة بعد الفوز على نيوزيلندا.

موعد مباراة مصر القادمة

ويواجه منتخب مصر منافسه إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 والتي ستحسم تأهل الفراعنة بشكل رسمي لدور الـ32 .

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر وإيران يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة صباحاً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب مدينة سياتل الأمريكية.