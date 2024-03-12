قرارات الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا والأندية المصرية .. تعرف عليها

شارك الإعلامي إبراهيم عبد الجواد قرارات الكونفدرالية الإفريقية ودوري أبطال أفريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد :"طرق الأندية المصرية حتى النهائي نتمنى كل التوفيق لأنديتنا وأن يكون السوبر الافريقي مصري

دوري أبطال أفريقيا

ربع النهائي: الأهلي vs سيمبا التنزاني "مباراة العودة داخل مصر"

نصف النهائي: في حال تأهل الأهلي يواجه مازيمبي أو بترو أتليتكو "مباراة العودة داخل مصر"

النهائي: في حال تأهل الأهلي "مباراة العودة داخل مصر"

الكونفدرالية الإفريقية

ربع النهائي: الزمالك vs مودرن فيوتشر

نصف النهائي: "الزمالك أو فيوتشر" vs دريمز أو ستاد مالي "مباراة العودة خارج مصر"

النهائي: حال تأهل الزمالك أو فيوتشر "مباراة العودة داخل مصر"