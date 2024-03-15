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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تامر شلتوت يحاول إقناع خطيبته بافتتاح شركة تداول.. الحلقة الخامسة من حق عرب

صدى البلد

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل حق عرب نقاش دار بين تامر شلتوت و خطيبته والتي تلعب دورها كارولين عزمي، حيث طالبها بعدم الاكتراث لما حدث لعربي السويركي والذي يلعب دوره النجم أحمد العوضي، مؤكدًا لها أن الأمر لا يحتاج كل هذا الاهتمام فهو مجرد شخص يعمل لديهم. 

وردت كارولين على تامر بأنه تواجد عندما احتاجته بعكس ما فعل هو وتخلى عنها بسبب العمل، ليؤكد لها تامر أنه لا يفعل هذا سوى بسبب الامتيازات التي يحصل عليها من والدها وأن الجميع يساعد من أجل المصلحة.

وطالب تامر من كارولين التفكير في عرض فتح شركة تداول بدلا من عملها في السياحة، وأن تلك الشركة ستجني أضعاف اضعاف ما تحصل عليه من السياحة، وبعدها ذهب لحضور اجتماع هام وتركها تدفع هي حساب. 

حق عرب من بطولة النجم أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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