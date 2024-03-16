هنأ المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه دوري السيدات لكرة اليد بالنادي لفوزهم بالمركز الثاني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"مبروك لسموحة لاول مرة في تاريخ سموحة يفوز بالمركز الثاني في دوري السيدات لكرة اليد ، شكرا للاعبات سموحة شكرا كابتن وليد المرسي شكرا كابتن معتز".

اكتسح فريق ليفربول نظيره سبارتا براج بنتيجة 6-1، في المباراة التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-24.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه على فيسبوك "محمد صلاح معجزة مصرية ابهرت العالم".

وشهدت المباراة تألق محمد صلاح بشكل لافت بعدما سجل هدفًا وصنع 3 آخرين ما جعله اللاعب الأول بتاريخ الريدز الذي يسجل 20 هدفًا وأكثر بجميع البطولات، بالإضافة الى بلوغه الى 86 أسيست ليكون رابع أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الفريق.