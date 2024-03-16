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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وسط 30 سيارة إطفاء.. سقوط ونش حماية مدنية بحريق استديو الأهرام بالجيزة|فيديو

حريق استديو الأهرام
حريق استديو الأهرام

تعرضت أحد أوناش الحماية المدنية في الجيزة، لسقوط وانقلاب أثناء مباشرة عمليات اطفاء حريق استديو الأهرام في العمرانية.

فصلت الأجهزة المعنية الكهرباء والغاز عن العقارات المحيطة بـ حريق ستديو الأهرام في الجيزة، حتى الانتهاء من عمليات إخماد الحريق والتبريد.

https://www.youtube.com/shorts/dMsW9s6H9q8?feature=share

امتدت النيران إلى واجهة عقار مجاور لحريق ستديو الأهرام في الجيزة، وتحاول الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على النيران وإخمادها.

حيث وصلت النيران التي ارتفعت للسماء إلى بعض الشرفات المتواجدة في عقار مجاور لـ استديو الأهرام في العمرانية بالجيزة، وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من إطفاء النيران بواجهة العقار.

تفاصيل جديدة في حريق ستديو الأهرام

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن اليوم كان آخر أيام التصوير الذي انتهى قبل ساعات قليلة من نشوب الحريق. 

فيما أخلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قوات الانقاذ النهري ستوديو الاهرام من عدد من العاملين والفنيين به بعد اندلاع النيران بداخله، حيث تبين التهام مكان تصوير داخل الاستديو.

وكان أفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام أن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بـ ٥ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية، ثم تم تدعيم مسرح الحادث بأكثر من 10 سيارات أخرى.

و اندلع حريق هائل في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة وتصاعدت السنة اللهب الى عنان السماء، حيث وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب. 

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة ان النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمنى حول استوديو الأهرام بالجيزة بعد اندلاع حريق كبير فيه لمساعدة قوات الحماية المدنية على السيطرة عليه، كما قام رجال الادارة العامة لمرور الجيزة بعمل تحويلات مرورية فى محيط الحريق .

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث تجرى فرق الحماية المدنية عمليات التبريد ومحاولة منع تجدد النيران، وانتدبت فرق الأدلة الجنائية لموقع الحريق لمعاينة أسباب اشتعال النيران في استديو الأهرام.

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