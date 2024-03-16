اجتماع نادر بين فصائل المقاومة الفلسطينية والحوثي لمناقشة الوضع في غزة واليمن

كشفت مصادر فلسطينية، الجمعة، عن عقد قيادات من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى اجتماعًا نادرًا مع قيادات من جماعة الحوثي، في اليمن، الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن تلك المصادر قولها إن الاجتماع عقد لمناقشة "آليات تنسيق أعمال المقاومة" ضد إسرائيل.

وقال أحد المصادر إن "اجتماعًا مهمًّا عُقد، الأسبوع الماضي، شارك فيه قادة كبار من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مع زعامات الحوثي في اليمن .

وأضاف أنّه خلال هذا الاجتماع "تمّت مناقشة آليات التنسيق بين هذه الفصائل بشأن أعمال المقاومة في المرحلة المقبلة".

وقال مصدر آخر إن قيادات الحوثي "أكدت خلال اللقاء أنها ستواصل عملياتها في البحر الأحمر ضد السفن المتجهة لإسرائيل، لإسناد المقاومة الفلسطينية".

وأضاف المصدر أن الاجتماع ناقش أيضاً "تكاملية دور الحوثيين مع الفصائل الفلسطينية، خصوصاً مع احتمال اجتياح إسرائيل لرفح".

وكان عبدالملك الحوثي زعيم الميليشيات في اليمن قد أعلن، الخميس، توسيع نطاق الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل لتشمل تلك التي تتجنّب العبور في البحر الأحمر وتُبحر في المحيط الهندي عبر طريق "رأس الرجاء الصالح" في أقصى جنوب القارة الأفريقية.