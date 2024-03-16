زينب العبد: شخصيتي في مسلسل العتاولة خليط من خفة الدم والشر

كشفت الفنانة زينب العبد عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل العتاولة. وقالت الفنانة زينب العبد لـ صدي البلد :“شخصية قطة جديدة عليا وانا كمان حبيتها جدا ”

و تابعت زينب العبد أنه تم ترشيحها من خلال المخرج أحمد خالد موسى موضحة أن الذي حمسها للدور انها تركيبة ميكس الشر خفة الدم مع بعض وأنها تحب النوعية دى من الأدوار



و استطردت عن تصدر المسلسل الترنيد قائلة:"محدش بيتوقع التريند لان أذواق الناس دايما متغيرة بس كنت متطمنة شويه ان الشعبى اللى بنعمله مختلف عن اى شعبى أتقدم قبل كده وخصوصاً انه معاكى نجوم تقال فنيا فحسيت اننا فى حتة حلوة"



يذكر أن الفنانة زينب العبد كانت قد شاركت في فيلم ابو عمر المصرى ، مسلسل ملوك الجدعنة ، مسلسل نجيب زاهى زركش، مسلسل جمع سالم، مسلسل جت سليمة ، مسلسل حضرة العمدة، مسلسل ورا كل باب ، السرداب و غيرهم من الأعمال



مسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة ،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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