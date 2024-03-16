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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمبري: بلاغات عن إطلاق نار جنوب منطقة إيل الصومالية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري عن تلقيها بلاغات عن هجوم  بحري ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت أمبري للأمن البحري أنها تلقت معلومات عن إطلاق نار جنوب شرقي منطقة إيل الصومالية.

وسبق وقالت شركة أمبري للأمن البحري إن سفينة تعرضت لهجوم شمال غربي الحديدة.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أمس الجمعة، إنها تلقت تقريرا باستهداف سفينة على بعد قرابة الـ80 ميلا بحريا شمال غربي مدينة الحديدة اليمنية حيث يواصل الحوثيون مهاجمة خطوط الشحن لدول بعينها بالبحر الأحمر.

وأضافت أمبري في مذكرة أن التقرير أشار إلى أن طاقم السفينة بخير.

وأفادت بأن سفينة استُهدفت على بعد حوالي 80 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة، بينما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حادثة وقعت على بعد 65 ميلا بحريا إلى الغرب من الحديدة.

وأدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على مدار أشهر إلى إجبار شركات على تغيير مسار رحلاتها واتخاذ مسارات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية.
 

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