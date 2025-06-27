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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ريم طارق تتخذ إجراءات الحجز على فيلا حسن شاكوش.. خاص

ريم طارق و حسن شاكوش
ريم طارق و حسن شاكوش
ندى سويفى

بدأت ريم طارق إجراءات الحجز على فيلا طليقها مطرب المهرجانات حسن شاكوش لتنفيذ الحكم الصادر ضده بأداء مبلغ 960 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة. 

وقال المستشار ياسر قنطوش المحامي دفاع ريم طارق إنهم استلموا الصيغة التنفيذية للحكم النهائي الصادر من محكمة الأسرة بأكتوبر وبدأوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحجز على فيلا حسن شاكوش بدائرة قسم أكتوبر أول لإلزامه بسداد مبلغ 960 ألف جنيه قيمة نفقة عدة ومتعة حددتها المحكمة. 

وذكر قنطوش أن الإجراءات تتم في قسم شرطة أكتوبر أول، حيث يصدر من النيابة المختصة محضر التنفيذ وتتولى قوة من تنفيذ الأحكام وقسم الشرطة الانتقال للفيلا لتنفيذ قرار الحجز. 

وأيدت محكمة الأسرة بأكتوبر للأحوال الشخصية قرار محكمة أول درجة بإلزام مطرب المهرجانات حسن شاكوش بأداء مبلغ 960 ألف جنيه كنفقة عدة ومتعة لطليقته ريم طارق، بعد انفصالهما.

جاء هذا القرار بعد أن تقدمت ريم طارق بدعوى تطالب فيها بزيادة المبلغ الذي حصلت عليه سابقا، واعتبرت أن المبلغ لا يكفي لتغطية احتياجاتها، ما دفع المحكمة إلى إعادة التحقيق في القضية وإصدار حكم يلزم شاكوش بدفع النفقة.

وأودعت محكمة الاسرة بأكتوبر أسباب حكمها في الزام حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع 960 الف جنيه نفقة لطليقته ريم طارق في 3 صفحات حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المدعية حضرت بشخصها الى المحكمة وقدمت حافظة مستندات احتوت على صورة من شهادة زواجها وما يفيد طلاقها بعد 4 أشهر فقط من الزواج وتستحق عليه نفقة متعة.

وأضافت أنه لما تقدم وكان الثابت من مطالعة المحكمة لشهادة الطلاق وأن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه وطلقت منه غيابيا وكان في إيقاع ذلك الطلاق من المدعى عليه قرينة على انه هو المتسبب في هذا الطلاق الذي تطمئن معه المحكمة ومن ثم تستحق متعتها ولذلك حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 960 الف جنيه فقط لا غير وألزمته المصاريف وأتعاب المحاماة .

يذكر أن محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، أصدرت حكما من قبل يفيد إلزام حسن شاكوش، مؤدي المهرجانات، بدفع 20 ألف جنيه شهريًا نفقة إلى زوجته ريم طارق.

وتضمنت أوراق دعوى النفقة أن ريم طارق استحالت عشرتها مع حسن ولم تستمر حياتهما طويلًا بسبب كثرة تعديه عليها وسوء معاملته لها، وعدم الإنفاق عليها وإهانتها دائما أمام الجميع وطردها من مسكن الزوجية ثم امتنع عن الإنفاق عليها، وتبين من خلال أوراق الدعوى أن الأرباح التي يكسبها الزوج من حفلاته داخل وخارج مصر بخلاف أرباح «اليوتيوب» و«التيك توك»، التي تصل لملايين الجنيهات، إذ تبين أنه يتقاضى في الحفلة الواحدة خارج مصر 70 ألف دولار- أي ما يعادل 2 مليون و156 ألف جنيه- ويتقاضى 40 ألف جنيه مقابل الغناء نصف ساعة في الملاهي الليلية، ومبلغ 15 ألف جنيه في الحفلة الواحدة.

حسن شاكوش ريم طارق مطرب المهرجانات حسن شاكوش

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