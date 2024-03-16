الجزائر تطالب بإختيار الجهاز التنفيذي بالاتحاد الأفريقي على أساس الكفاءة والأهلية

تصر على إلغاء الترشيح الإقليمي

طالبت الجزائر بضرورة اعتماد معيار الكفاءة والأهلية، كمعيار أساسي في اختيار قيادة الجهاز التنفيذي لمنظمة الاتحاد الإفريقي.

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال الكلمة التي ألقاها بشأن الانتخابات الخاصة بكبار مسؤولي مفوضية الاتحاد الإفريقي، في أديس أبابا، أنّ عملية انتقاء وانتخاب كبار المسؤولين في منظمة الاتحاد الإفريقي لم يسبق وأن واجهت إشكالاً حاداً، وصلت حدته ضرورة معالجته على النحو المطروح.

وأشار إلى أنّ عملية الانتقاء والانتخاب طالما احتكمت إلى مبدأ حرية الاختيار وتعددية الترشحات والتنافس الشريف بين مختلف أبناء وبنات القارة دون أدنى تفريق، أو تمييز، أو تفضيل بينهم بالنظر لبلدانهم أو أقاليم انتمائهم.

وأضاف، بحسب ما نشرته صحيفة الجزائر الآن المحلية، أنّ هناك تخوفا من أن حصر قرار وحق الترشح في منطقة بعينها قد يتحول إلى إملاء من قبل ذات المنطقة على الاتحاد الإفريقي برمته.