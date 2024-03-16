كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة قبل لقاء سيمبا التنزاني

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل حول معسكر النادي الأهلي لدوري أبطال أفريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: "مارسيل كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة لمدة 7 أيام قبل خوض مباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا".

من جانب آخر، خضع حسين الشحات، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، لأشعة والرنين المغناطيسي بعد شكواه من آلام عضلية خلال فترة الإحماء ، وجاءت نتائج الأشعة مطمئنة أثبتت اصابته بتقلص في العضلات الخلفية.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة حسين الشحات وعدم المجازفة به وعودته لناديه.