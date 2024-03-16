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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يوميات صفصف.. الأعمال الخيرية عنوان حلقة اليوم مع صفاء أبو السعود

يوميات صفصف
يوميات صفصف

تواصل النجمة صفاء أبو السعود، الاشتراك في ماراثون الدراما الإذاعية من خلال المسلسل الاجتماعي الكوميدي "يوميات صفصف" تأليف أحمد القصبي، وإخراج تامر شحاته، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم أحمد صيام، حلمي فودة، نجاح حسن وعبير مكاوي.

وتدور حلقة اليوم  عن "الأعمال الخيرية" وإزاي ممكن النية الطيبة تواجه عقبات، وكيف أن الأمانة والصدق هما أساس عمل الخير، حيث تكتشف "صفصف" أن البواب اللي اعتمدت عليه في توزيع والوجبات مجانا على المحتاجين يقوم ببيعها لهم.

 

صفاء أبو السعود - يوميات صفصف 

"يوميات صفصف" حلقات إذاعية متصلة منفصلة تدور في إطار اجتماعي كوميدي ويرصد مجموعة من أهم العادات والتقاليد الاجتماعية في شهر رمضان.

المسلسل يعرض يوميا الساعة الرابعة عصرا على العديد من المنصات الرقمية منها "فيسبوك ، يوتيوب، أنغامي، ساوند كلاود، آب ستور، آبل بوداكاست، أمازون ميوزك". 

 

أعمال صفاء أبو السعود

جدير بالذكر أن الفنانة صفاء أبو السعود تقدم أيضا هذا العام في الدراما الإذاعية بطولة مسلسلي "حمادة قلب الأسد" مع خالد سرحان ومروة عبد المنعم، و" كميونتي من فضلك" مع نشوى مصطفى وخالد سرحان.

 

صفاء أبو السعود النجمة صفاء أبو السعود يوميات صفصف أحمد القصبي احمد صيام حلمي فودة

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