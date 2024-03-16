هدد بفرض غرامة.. تحذير عاجل من كولر للاعبي الأهلي خلال فترة الإجازة

حذر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبي الفريق من زيادة الوزن خلال فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بداية من اليوم لمدة أسبوع بسبب التوقف الدولي.

وأكد كولر، أنه سيتم فرض غرامات مالية على أي زيادة في الأوزان خلال فترة التوقف الدولي.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لاعبي الفريق راحه سلبية لمدة أسبوع بسبب التوقف الدولي الحالي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته السبت المقبل استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.