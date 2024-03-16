ألمانيا والولايات المتحدة والأردن تسقط مساعدات جوية إلى غزة

أسقطت ألمانيا والولايات المتحدة والأردن المزيد من المساعدات الإنسانية جوا على غزة يوم السبت، بحسب جيوشها.

قالت القوات الجوية الألمانية عبر منصة التواصل الاجتماعي X، إن ألمانيا أسقطت أربعة أطنان من المساعدات إلى شمال غزة، مضيفة أن العملية بدأت بعد أن وافق وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على قيام البلاد بإسقاط جوي فوق القطاع يوم الأربعاء.

وتم تنفيذ عملية إسقاط المساعدات بطائرة من طراز سي-130 هيركوليز من 'ارتفاع حوالي 1000 متر'، بحسب البيان.

وفي وقت سابق من اليوم، عمل الجيش الأمريكي والقوات الجوية الملكية الأردنية معًا على إنزال جوي في شمال غزة 'لتوفير الإغاثة الأساسية للمدنيين في غزة المتضررين من الصراع المستمر'، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية.

وتضمنت المساعدات حزماً من الأرز والدقيق والحليب والمعكرونة والأغذية المعلبة وزنها 375 جنيهاً.

وأضاف البيان أن 'عمليات الإنزال الجوي هذه هي جزء من جهد متواصل، ونحن نواصل التخطيط لعمليات التسليم الجوي اللاحقة'.