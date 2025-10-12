مياه كفر الشيخ تكرم الطلاب الأوائل بـ الإعدادية والثانوية | صور

كرَّم اللواء مهندس حسن عبدالغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، اليوم الطلاب الأوائل من أبناء العاملين الحاصلين على الشهادتين الإعدادية والثانوية.

يأتي هذا الاحتفال في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ على دعم أبنائها وتشجيعهم على التفوق العلمي.

جاء ذلك خلال احتفالية حضرها الدكتور حسن فرو، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء اللجنة النقابية، وعدد من رؤساء القطاعات ومديري عموم الشركة والمناطق التابعة.

وأكد رئيس الشركة، خلال كلمته، أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لجهود الطلاب وأولياء أمورهم، ودعمًا من الشركة لأبنائها المتفوقين، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مراحلهم الدراسية المقبلة.