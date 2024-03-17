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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسماعيل يوسف: ما حدث لـ أحمد رفعت فضيـ.حة

صدى البلد

علق إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق على ما حدث لأحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر بعد تعرضه لأزمة قلبية وسقوطه في ملعب المباراة أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": " ما حدث لأحمد رفعت مشلكة كبيرة، ويجب في حال حدوث مثل تلك الأزمات أن يكون هناك حالات طارئة وكان من الممكن انقاذ حالة اللاعب بشكل أسرع من الملعب".

وأكمل: "ما حدث لأحمد رفعت فضيحة ، ولو تم إنقاذه بشكل أسرع كان سيكون في حال أفضل كما حدث مع الدنماركي إريكسن في أمم أوروبا، وأوجه الشكر للمستشفى على ما قدموه".

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