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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ميمي جمال تكشف لصدى البلد عن شخصياتها في كامل العدد + 1

صدى البلد

أشادت الفنانة ميمي جمال بكواليس مسلسل كامل العدد +1،  التى تشارك فيه ويعرض فى موسم رمضان الحالي.

وقالت إنها تجسد دور فوزية والدة عمر "  الفنان مصطفى درويش الله يرحمه"، ودائماً فاكرة ابنها عمر و زعلانة عليه ومش بتشيل السلسلة اللي عليها صورته.

وأضافت علقت عن اللفتة في الحلقة الأولى  بظهور صورة الراحل الفنان القدير مصطفى درويش “ أن دا واجب وأنه فنان جميل ودا حقه و أن دي الأصول ”.

و أكدت أن خلال الأحداث القادمة سوف تكشف مشاهد كثير أن فوزية لم تنس ابنها عمر، مؤكدة
أن فوزية شخصية جميلة عفوية تهتم بالعادات والتقاليد والأصول و موجودة في كل بيوتنا المصرية و العربية الجميلة.

يذكر أن ظهرت الفنانة ميمي جمال في بداية الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد +1، خلال مشادة كوميدية بينها وبين زوجة نجلها، وذلك بسبب عدم رغبتها في ذهاب أحفادها إلى الحضانة لصغر سنهم وقلة الاهتمام بهما.

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.  

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة ، ميمي جمال ، أحمد جمال سعيد ، جيهان الشماشرجي ، صدقي صقر  ، و غيرهم من الفنانين 
العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر ، إخراج خالد الحلفاوى إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

وكان البرومو التشويقي لمسلسل كامل العدد +1 قد كشف عن ظهور صورة الفنان الراحل مصطفى درويش، في لقطة من البرومو تخليدًا لذكراه ولفتة إنسانية من صناع العمل وذلك بعدما وضعت زوجته صورتهما معا فى غرفة البنات وظهرت الزوجة بدرة  وهى تنظر للصورة بحزن واشتياق وافتقاد وكيف سوف تربى توأمها داخل السياق الدرامى.

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IMG_20240317_052339
IMG_20240317_052339
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IMG_20240317_052329
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