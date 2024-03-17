ذوي الهمم يحتفلون برمضان وعيد الأم بمكتبة القاهرة الكبرى

شهدت أمس مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك برئاسة يحيى رياض القائم بأعمال مدير عام مكتبة القاهرة احتفالية ذوي الهمم بالتعاون مع فريق طموح للكنوز البشرية بقيادة الكاتب عبد الرحمن مؤمن وفريق فرح بقيادة منال فوزي.

جاءت الاحتفالية بفقرات متنوعة وإنشادا دينيا وتواشيح دينية عن فضل الشهر الكبير وتخلل الاحتفالية فقرات غنائية بالتزامن مع عيد الأم من قبل ذي الهمم كما أشارت الاحتفالية على أمهات ذوي الهمم أنتن يستحقون الكثير من الدعم والتقدير.

جاء الحفل بحضور منال أبو المجد المنسق العام للفريق والدكتور طارق أبو الوفا المستشار الثقافي لفريق طموح للكنوز البشرية والحاصل على دكتوراة في التاريخ الإسلامي بمرتبة الشرف الأولي "كفيف" والدكتور دياب فتحي دياب المستشار الأدبي للفريق ومن علماء الأزهر الشريف رئيس كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر من ذوي الهمم حركي ويحيي الحفل المنشد محمد حمدي من أعضاء فريق طموح للكنوز البشرية.

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جدير بالذكر أن ذوي الهمم من الفئات التي حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية في النهضة بالجمهورية الجديدة؛ حيث التوجيهات المباشرة بدمجها في المجتمع، وتوفير الخدمات الداعمة لهم، مع الدعم المتكامل من قبل مؤسسات المجتمع العامة منها والخاصة، ما أدى لتنمية تقدير الذات والإحساس بالأمن والأمان والحد من الألم النفسي لديهم.

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