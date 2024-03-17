لقطات من مران منتخب مصر استعداداً لبطولة كأس العاصمة

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مران منتخب مصر إستعداداً لبطولة كأس العاصمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"منتخب مصر يواصل تدريباته إستعداداً لبطولة كأس العاصمة".

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباتهم لليوم الرابع استعدادا لبطولة كأس العاصمة الإدارية الودية المقرر إقامتها في مصر.

شارك في المران 19 لاعباً هم: محمد أبو جبل ومحمد عواد والمهدي سليمان ومصطفي شوبير ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي افشة ومصطفي فتحي وأحمد عاطف ومحمد الشامي، ومصطفي شلبي، الذي انضم للمعسكر اليوم.

حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومحمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.