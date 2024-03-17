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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: 40 ختمة قرآنية من خلال المقارئ للأعضاء غدًا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تُعقد وزارة الأوقاف، المقارئ القرآنية للأعضاء وعددها (846) مقرأة عقب صلاة الظهر غدًا الاثنين الموافق 8 رمضان 1445هـ بعد صلاة الظهر بالمساجد الكبرى بالجمهورية، والتي تقوم بختم القرآن الكريم بالتوازي؛ بحيث تصل عدد الختمات القرآنية إلى أكثر من أربعين ختمة  قرآنية .

انعقاد لقاء الناشئة والطفل بجميع المكتبات بالمديريات الإقليمية خلال شهر رمضان المبارك

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالخطة الدعوية المكثفة خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ - 2024م ، وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالبرامج التثقيفية للأطفال والناشئة ، وإيمانًا منها بأهمية بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية الجانب المعرفي والإيماني ، ومساهمة منها في وضع لبنة جديدة تهدف إلى الاهتمام بالأطفال وحقهم في الوعي والتثقيف ، عقدت بعد صلاة العصر ندوات الناشئة والأطفال بجميع المكتبات العامة بالمديريات الإقليمية. 

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وقد أكد أولياء الأمور أن الأنشطة الدينية والثقافية المتعددة التي تطلقها وزارة الأوقاف إيمانًا منها بحق الأطفال في الرعاية التامة والنشأة الكريمة والتربية على الأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع المرحلة العمرية ، وتعتبر هذه الندوات بمثابة إشعاع علمي ومعرفي وثقافي للأطفال والناشئة

الأوقاف وزارة الأوقاف صلاة الظهر شهر رمضان البرامج التثقيفية للأطفال والناشئة

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