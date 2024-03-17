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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب ينزع ملكية أراضٍ تعود للجزائر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية المغربية قرار الحكومة المغربية بنزع ملكية عقارات تعود للدولة الجزائرية في العاصمة الرباط، لتوسيع مقرات مصالح وزارة الشئون الخارجية المغربية.

وبحسب ما أفادت به الجريدة الرسمية المغربية، فإن الحكومة المغربية نزعت ملكية العديد من العقارات والأراضي، بعضها تابع للدولة الجزائرية في الرباط، لتوسعة مبان إدارية لصالح وزارة الخارجية.


ووفقا للوثيقة، التي نشرتها عدد من الصحف المغربية المحلية، فإن القرار يأتي تطبيقا “للمنفعة العامة ولتوسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بجماعة الرباط بعمالة الرباط”.

ووقع القرار الذي اتخذ باقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد التشاور مع وزارة الداخلية، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية اتخذت قرارا يقضي بنزع ملكية عقارات محيطة بمقر وزارة الشئون الخارجية بالرباط، بهدف توسيع مقرات المصالح التابعة لها، ومن بينها عقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية.

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