أعلن فلاديمير روجوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوريجيا، أن الأجهزة الأمنية الخاصة الروسية أحبطت في بيرديانسك محاولة اغتيال أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال روجوف لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الأوكرانيين كانوا يستعدون لهجوم إرهابي، لكن لم يحدث شيء، موضحًا أنه تم إحباط خططهم بسبب التصرفات المهنية للأجهزة الخاصة الروسية".

وأشار إلى أن البحث جار عن كل من شارك في الإعداد لمحاولة الاغتيال.

وأمس، أبلغت الخدمات العملياتية عن انفجار عبوة ناسفة في بيرديانسك، لكن لم تقع إصابات.