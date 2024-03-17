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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سوزان نجم الدين تتذكر تخلي حبيبها عنها في الحلقة السادسة من الصديقات

صدى البلد

 شهدت الحلقة السادسة من مسلسل الصديقات، عودة حبيب سوزان نجم الدين القديم كامل بك والذي حاول التواصل معها من أجل تقديم عرض مغر لها وأن يعيد الأموال التي سرقها منها بشكل مضاعف.

وتذكرت سوزان نجم الدين بفلاش باك حالتها وقت هرب حبيبها، حيث طالبتها صديقتها بأن تكون أقوى وتتحمل الموقف، إلا أن سوزان رفضت كلامها وأخبرتها بأنها لا تريد أن تكون أقوى فقد أجهدت من كونها قوية طوال الوقت، وأن الأمر هذه المرة متعلق بقلبها وهي تتمنى أن يعود لها ولا يتركها كما حدث. 

وتفاجأت سوزان نجم الدين بكامل بك في منزلها وطلب منها التعرف على ابنته، ولكنها أخبرته أن هذا لن يحدث، فهو سافر منذ مدة كبيرة ولم يسأل عن ابنته وعن أحوالها فلماذا عاد وتذكرها الآن. 

ويشارك في مسلسل الصديقات بجانب الفنانة سوزان نجم الدين، مجموعة من الفنانين من بينهم: فايز قزق، ومحمد حداقي، وصباح الجزائري، وآخرون وهو من تأليف أحمد السيد وإخراج محمد زهير رجب.

ومن جانبها، تشارك سوزان نجم الدين في مسلسل الحشاشين الذي يشارك به مجموعة من الفنانين بجانب الفنان كريم عبد العزيز، من بينهم: الفنانة ميرنا نور الدين، الفنان أحمد عيد، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنانة سارة الشامي، نيقولا معوض، إسلام جمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه حول مؤسس جماعة الحشاشين حسن الصباح.

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