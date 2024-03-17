أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن إصابة هاري كين في الكاحل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير :"بايرن ميونيخ يعلن عن إصابة هاري كين في الكاحل".

نجح بايرن ميونخ في قلب الطاولة على مضيفه دارمشتات، وتغلب عليه بنتيجة 5-2، مساء اليوم السبت على ملعب ميرك ستاديون آم بولينفالتور، ضمن الجولة 26 بالدوري الألماني.

وسجل خماسية بايرن، جمال موسيالا في الدقيقتين 36 و64، وهاري كين في الدقيقة 45، وسيرجي جنابري في الدقيقة 74، وماتياس تيل في الدقيقة 90، بينما أحرز ثنائية دارمشتات تيم سكارك في الدقيقة 29 وأوسكار فيلهلمسون في الدقيقة 90.