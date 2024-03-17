تشييع جثمان الفنان فاروق عيطة من مسجد السلام بمدينة نصر

شيع جثمان الفنان فاروق عيطة إلى مثواه الأخير من مسجد السلام بمدينة نصر، وذلك عقب أداء صلاة الجنازة على الجثمان ظهر اليوم الأحد.

شارك في تشييع الجثمان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأسرة الراحل وأقاربه وأصدقاؤه.



يذكر أن فاروق عيطة من مواليد مدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ نشاطه الفني في النصف الثاني من السبعينيات، وعمل بالتليفزيون في أفلامه ومسلسلاته وسهراته، ومن أهم أعماله التليفزيونية مسلسل"أفواه وأرانب" عام 1978، و"العائلة"عام 1994، و"بشرى سارة" عام 2009، ومن مسرحياته "الملك لير"عام 2001، واشتهر بدور "فواز" رجل المقاومة الفلسطينية في فيلم "لطريق إلى إيلات" عام 1993، كما قدم دور "الأمير صقر" في مسرحية "الأميرة والصعلوك

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