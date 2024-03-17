عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تواصل تراجع العملات العربية في مصر بختام الأحد

انخفاض أسعار العملات
انخفاض أسعار العملات العربية في مصر

تواصل أسعار العملات العربية تراجعها أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر وذلك عقب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف مطلع مارس الجاري. 

وتراجع سعر الدينار الكويتي في البنوك بنحو 4 جنيهات مقارنة بالخميس الماضي مستهل تعاملات الأسبوع، وخلال السطور التالية، نرصد أسعار العملات في البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي، في اليوم الأحد 17 مارس 2024، وفقا لآخر تحديثات البنوك.

أسعار العملات العربية في البنوك

البنك الأهلي:

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الأحد في البنك الأهلي كالآتي: 

سجل سعر صرف الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري نحو 153.20 جنيه للشراء و154.13 جنيه للبيع جنيه مقارنة بـ 156.06 جنيها للبيع الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بتراجع  جنيهان .

سعر صرف الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد في البنك الأهلي عند 12.59 جنيه للشراء و12.63جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد في البنك الأهلي نحو 12.88جنيه للشراء و12.89جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد في بنك الأهلي نحو 11.99جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع.

بنك مصر

جاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي: 

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد أعلى العملات العربية عند 153.80جنيه للشراء و154.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي 

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.59 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي 

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.88جنيه للشراء و 12.89جنيه للبيع. 

 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.32 جنيه للشراء و13 جنيه للبيع.

البنك المركزي 

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم بالبنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 153.46جنيه للشراء و153.95 جنيه للبيع مقابل 156.04 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي بتراجع جنيهان .

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 12.58 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

 وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 12.84 جنيه للشراء و 12.88جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 12.93جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.

العملات العربية الدينار الكويتي الريال السعودى الريال القطرى البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

لحظة القبض علي مسئول كبير وعشيقته في رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

مين قال؟.. رد أسرة أحمد رفعت ووزير الرياضة على تكفل محمد صلاح بعلاجه

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

ترشيحاتنا

قمة مصر والاتحاد الأوروبي.. مرحلة جديدة من شراكة اقتصادية قوية ممتدة

رد رسمي مفاجئ.. هل تحطم تمثال طبيب القلوب مجدي يعقوب؟

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

أخبار الفن.. اعتزال ريهام سعيد.. تعليق مثير من باميلا الكيك على برنامج رامز جلال.. وانسحاب النجوم من العرافة

مطربو مهرجانات.. تعرف على ضيوف اليوم في برنامج رامز جاب من الآخر

حقق إصابات مباشرة.. حزب الله يستهدف موقع المطلة الإسرائيلي على الحدود اللبنانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنرجعلكم فرق الفلوس.. شركة سيارات تعد العملاء برد أموالهم حال انخفاض الأسعار

قفطان لافت.. ميرهان حسين تثير الجدل بظهورها | شاهد

الاستعانة بالحيوانات.. 5 ملاحظات مثيرة على برنامج رامز جاب من الآخر

فستان وتاتو.. درة تستعرض جمالها على البحر| شاهد

فيديو

فاقد للوعي وحالته صعبة.. ماذا يحدث للاعب أحمد رفعت؟

بكاء يسرا اللوزى وفرحة إياد نصار.. كواليس انتهاء تصوير صلة رحم

حبيبة الشماع جديدة.. فتاة تقفز من البلكونة بسبب خطيبها

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ