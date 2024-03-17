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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يرفض الالتزام بإجراء انتخابات جديدة وسط انتقادات من مسئولين أمريكيين

صدى البلد

أثار موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إجراء انتخابات جديدة وسط الصراع المستمر في غزة انتقادات المسؤولين الأمريكيين، بعد مقابلته الأخيرة في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن. إن"، حيث رفض نتنياهو الالتزام بالانتخابات على الرغم من الدعم الشعبي واسع النطاق لما يعكس التوترات المتزايدة داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.

ووفقا لما نشرته “أكسيوس”، تهرب نتنياهو من الأسئلة حول إمكانية إجراء انتخابات مبكرة بمجرد أن يهدأ الصراع في غزة، رافضا دعوات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لمثل هذا الإجراء. 

ويأتي هذا التردد على الرغم من استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن أغلبية كبيرة من الإسرائيليين يفضلون إجراء الانتخابات بعد انتهاء الحرب، مع توقعات تشير إلى أن ائتلاف نتنياهو سيواجه الهزيمة إذا أجريت الانتخابات اليوم.

ويقول منتقدون إن تردد نتنياهو في الالتزام بالانتخابات مدفوع بدوافع سياسية، حيث يسعى إلى تأخير الاحتجاجات العامة والدعوات المحتملة لاستقالته، علاوة على ذلك، هناك مخاوف من إطالة نتنياهو الصراع للحفاظ على قبضته على السلطة، كما يشير تقرير سنوي لمدير المخابرات الوطنية يسلط الضوء على عدم الثقة على نطاق واسع في قيادته.

وتؤكد تعليقات رئيس الوزراء خلال المقابلة، التي وصفت خطاب شومر بأنه "غير مناسب"، على العلاقات المتوترة بين المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين. 

حظيت دعوة شومر لإجراء انتخابات وتأكيده على ضرورة القضاء على حماس من أجل السلام في المنطقة بدعم من شخصيات أمريكية بارزة، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بن كاردين.

وشددت بيلوسي على أهمية خطاب شومر وحثت نتنياهو على النظر في رسالته، في حين كرر كاردين ضرورة التوجيه الواضح من القادة الإسرائيليين في تشكيل مستقبل البلاد. 

وعلى الرغم من الضغوط الدولية والاستياء الداخلي المتزايد، لا يزال نتنياهو مصرا على موقفه، مؤكدا أن القرار بشأن الانتخابات يقع في نهاية المطاف على عاتق الشعب الإسرائيلي.

ولم يؤد الصراع الدائر في غزة إلى تفاقم الانقسامات السياسية داخل إسرائيل فحسب، بل أدى أيضا إلى توتر علاقاتها مع حلفائها الرئيسيين مثل الولايات المتحدة. 

ولا يزال أسلوب تعامل نتنياهو مع الوضع يخضع للتدقيق، مع تزايد الأصوات المطالبة بالمساءلة والشفافية على المستويين المحلي والدولي. ومع استمرار الصراع، تظل العواقب المترتبة على استقرار إسرائيل السياسي ومكانتها على الساحة العالمية غير مؤكدة.

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