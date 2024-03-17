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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

التايكوندو يحصد ميداليتين بدورة الألعاب الإفريقية

صدى البلد

نجح لاعبو المنتخب المصري للتايكوندو، اليوم الأحد، في حصد ميداليتين جديدتين بدورة الألعاب الأفريقية والمقامة حاليا بمدينة أكرا الغانية وتستمر حتى يوم 24 مارس 2024.

وفي منافسات اليوم الأول للتايكوندو في دورة الألعاب الأفريقية فازت تقى شعبان بالميدالية البرونزية بمنافسات وزن +73 فيما فاز معتز عاصم بذهبية وزن 54 كجم.

وتضم قائمة المنتخب المصري للتايكوندو الأول للكروجي 12 لاعب ولاعبة وهم: معتز بالله عاصم وزن تحت 54 كجم، مصطفى أحمد وزن تحت 58 كجم، أحمد وائل نصار وزن تحت 68 كجم، رامي عيسى وزن تحت 74 كجم، سيف عيسى وزن تحت 80 كجم، أحمد سيد وزن تحت 87 كجم، وعبد الله عصام وزن فوق 87 كجم.

كما تضم: ليلى شريف عقيل وزن تحت 46 كجم، جنى خطاب وزن تحت 49 كجم، نادين عمرو وزن تحت 62 كجم، آية شحاتة وزن تحت 67 كجم، وتقى شعبان وزن فوق 73 كجم.

ويترأس بعثة المنتخب خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: “الخبير الأجنبي بيجان بوجهانلو مديرًا فنيًا، وأسامة سيد مدربًا عامًا، والكابتن محمد مجدي مدربًا للمنتخب“.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

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