عبد المنعم فؤاد يكشف تفاصيل احتفال الأزهر بمرور 1084 عاما على تأسيسه

كشف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأدوية العلمية بالجامع الأزهر الشريف، تفاصيل فعاليات احتفال الأزهر الشريف بمرور 1084 عاما على تأسيسه.



وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، إن انطلقت منذ قليل فعاليات الاحتفالية التي يقيمها الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بذكرى مرور (1084) عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام، بحضور أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، ولفيف من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف.



وأضاف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأدوية العلمية بالجامع الأزهر الشريف، أن وتتضمن الفعالية التي تقام في رحاب الجامع الأزهر مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تبرز تاريخ الجامع الأزهر وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، ومساهمات أبرز شيوخه وعلمائه، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، كما سيتم عرض فيلما وثائقيا عن الأزهر وتاريخه، وفي ختام اليوم ينظم الجامع إفطارًا جماعيًّا للمصلين.

