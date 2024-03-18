عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد المنعم فؤاد يكشف تفاصيل احتفال الأزهر بمرور 1084 عاما على تأسيسه

الازهر
الازهر

كشف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأدوية العلمية بالجامع الأزهر الشريف، تفاصيل فعاليات احتفال الأزهر الشريف بمرور 1084 عاما على تأسيسه.


وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، إن انطلقت منذ قليل فعاليات الاحتفالية التي يقيمها الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بذكرى مرور (1084) عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام، بحضور أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، ولفيف من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف.


وأضاف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأدوية العلمية بالجامع الأزهر الشريف، أن وتتضمن الفعالية التي تقام في رحاب الجامع الأزهر مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تبرز تاريخ الجامع الأزهر وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، ومساهمات أبرز شيوخه وعلمائه، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، كما سيتم عرض فيلما وثائقيا عن الأزهر وتاريخه، وفي ختام اليوم ينظم الجامع إفطارًا جماعيًّا للمصلين. 
 

احتفال الأزهر الازهر الشريف الجامع الأزهر الشريف الدكتور عبدالمنعم فؤاد تأسيس الجامع الأزهر جامع الأزهر قيادات الأزهر الشريف قيادات الأزهر محمد الضويني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

لحظة اشتعال النيران في فندق الجوهرة بالهرم.. شاهد

بيان عاجل من حكومة غزة بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية على مجمع الشفاء

هل التدخين في رمضان يفطر.. سعاد صالح تكشف مفاجأة

موضوعات متعلقة

احتفالية لـ الأزهر الشريف بجنوب سيناء بمناسبة 1084 عاما على إنشائه

ترشيحاتنا

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

بيان عاجل من حماس بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية على مجمع الشفاء بغزة

بالاشتراك مع الشاباك.. الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل العملية العسكرية في مجمع الشفاء

تعرف على سبب التهام النيران لكباريه شهير بالقاهرة الجديدة.. فيديو

ارتفاع أسعار الطماطم الفترة المقبلة .. الفلاحين تحذر

رئيس نادي مودرن فيوتشر يكشف تطورات حالة أحمد رفعت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

عايز تشتري لاب توب جديد.. أفضل أجهزة من أسوس بسعر وإمكانيات لن تتكرر

لوك جديد.. مي كساب تبهر متابعيها بقصة شعر مختلفة

بالأحمر اللافت.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالتها| شاهد

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ