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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال 9 أشخاص هاجموا مركز شرطة في ضواحي باريس

صدى البلد

أعلنت الشرطة الفرنسية أنها اعتقلت 9 أشخاص بعد مهاجمة مركز لها في ضاحية لا كورنوف في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، وعقب اشتباكات بين شبان وقوات من الشرطة.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، وقعت الاشتباكات على خلفية وفاة شاب الأسبوع الماضي امتنع عن إيقاف دراجته النارية بعدما أمرته الشرطة بذلك.

وقال لوران نونيز قائد شرطة باريس في تصريحات تلفزيونية: "اعتقلنا 9 أشخاص وهو عدد ليس بالقليل".

وأضاف أن "تعزيزات الشرطة أعادت النظام والأمن بسرعة".

وتحظى القضايا الأمنية بأهمية قصوى لدى السلطات الفرنسية خاصة مع استعداد باريس لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية في الـ26 من يوليو.

وتعرَّضت بعض مواقع الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية للتخريب في أعمال شغب وقعت في صيف عام 2023، واندلعت بعد مقتل شاب من أصل أفريقي برصاص الشرطة.

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