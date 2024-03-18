عضو بالشيوخ يسأل الحكومة عن أعداد الطلبة الدارسين بالخارج وآلية التواصل معهم

وجه النائب شريف الجابري عضو مجلس الشيوخ ومقدم طلب المناقشة حول ملف الدارسين فى الخارج عددا من التساؤلات للحكومة قائلا : :هل لدينا إحصاء دقيق بأعداد الطلبة المصريين الدارسين بالخارج وهل توجد خطة للتواصل مع هؤلاء الطلبة وهل البعثات المصرية تستطيع احتضان هؤلاء الطلبة .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن لمناقشة طلب بشأن استيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

وقال النائب شريف الجابري خلال الجلسة العامة :اسعدنى الأسبوع الماضي اللقاء الذى جمع بين سفير مصر فى فرنسا والطلبة المصريين الدارسين فى الخارج ،وانتباههم لكلامه والحوار الذى دار بينهم.

و تساءل النائب شريف الجابري عن دور الدولة المصرية في إيجاد وسائل للتواصل مع هؤلاء الطلاب سواء من خلال بعثاتنا الدبلوماسية المنتشرة حول العالم أو من خلال الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.