الاحتلال يعلن مقـ.تل أحد جنوده في عملية اقتحام مجمع الشفاء بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل له منذ قليل، مقتل أحد جنوده خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، والتي بدأت فجر يوم الاثنين، وأسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي إن الجيش الإسرائيلي طلب من النازحين في محيط مجمع الشفاء الطبي التوجه نحو جنوب قطاع غزة عبر شارع الرشيد.

وأوضح الشهود أن الجيش يستخدم مكبرات الصوت لدعوة النازحين في مدرستين قريبتين من مجمع الشفاء لإخلاء مواقعهم والتوجه جنوباً.

وبحسب الشهود فإن عمليات إطلاق نار متواصلة منذ ساعات تسمع في محيط المجمع وداخله.

من جانبها، قالت حركة حماس إن استهداف إسرائيل لمجمع الشفاء الطبي في غزة تعبير عن حالة التخبط والارتباك وفقدان الأمل بتحقيق أي إنجاز عسكري.

وأضافت حماس في تصريح صحافي: "إن جرائم الاحتلال وحرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا وكل مكونات الحياة في غزة، لن تصنع لنتنياهو وجيشه أي صورة انتصار، وهي تعبير عن حالة التخبط والارتباك وفقدان الأمل بتحقيق أي إنجاز عسكري غير استهداف المدنيين العزل".

وقال إن "فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد جيش الاحتلال" كان بمثابة الضوء الأخضر للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي، والتي من ضمنها تدمير المنشآت الطبية في القطاع.

وطالبت الحركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الأممية المعنية بحماية ما تبقى من منشآت طبية في القطاع.